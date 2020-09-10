İHA

Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Asmalımescit Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın çatı katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olduğu ve dizi setleri için kullanıldığı öğrenilen binada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri yangının çıktığı çatı katına müdahale etmeye başladı. İHA'nın haberine göre; yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Gece saatlerinde alevlere teslim olan binada 2019 yılı Mart ayında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir yangın çıkmıştı. Feci olayda E.Ö. adında bir kişi yakalanıp gözaltına alınmıştı.

E.Ö'nün ifadesinde öldürmek kastı olmamakla birlikte yangın çıkardığını kabul ettiği, alevlerin yükselmesinin ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği iddia edilmişti.

DİZİ SETLERİ İÇİN KULLANILIYORDU

Öte yandan, yanan binanın dizi setleri için kullanıldığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi.