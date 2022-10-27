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Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda 6 bina alev alev yandı
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Beyoğlu'nda binada çıkan yangın 5 binaya daha sıçradı

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada başlayan yangın, çevredeki 5 binaya daha sıçradı. İlçede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü

Beyoğlu'nda 6 bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 6 bina alev alev yandı
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AA

Beyoğlu’nda bir binada başladıktan sonra 5 binaya daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

KISA SÜREDE YAYILDI

Fotoğraf: iHA
Fotoğraf: iHA

Firuzağa Mahallesi Hüseyinağa Bahçe Sokak’taki 3 katlı bir binada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çevredeki 5 binaya daha sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Emniyet ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YOĞUN ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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