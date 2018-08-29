Beyoğlu'nda "Antika Festivali"

Beyoğlu’nda 12 gün devam edecek olan Antika Festivali, renkli bir etkinlikle start aldı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği İstiklal Caddesi, festival kapsamında rengarenk klasik araçlarla doldu. Yeşilçam’ın usta sanatçıları klasik araçlarla İstiklal Caddesi'ni turlarken, vatandaşlar nostaljik araçlar ve sanatçılarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi