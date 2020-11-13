Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBeyoğlu'nda asansör faciası: 1 ölü! - Haberler
ABONE OL

Dördüncü kattan asansör boşluğuna düştü!

İstanbul Beyoğlu’nda inşaatı tamamlanmış bir binanın asansör motorunu bağlayan 27 yaşındaki yabancı uyruklu genç, 4. kattan asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can verdi. Gencin 20 günlük bebeği olduğu ortaya çıkarken, olay yerine gelen iş arkadaşı ise zor anlar yaşadı

Beyoğlu'nda asansör faciası: 1 ölü! - Haberler
İHA

Olay, 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asansör firmasında çalışan 27 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa Al Halafi, inşaatı tamamlanan 4 katlı bir binanın asansör motorunu bağlamak için 4. katına çıktı.

İHA'nın haberine göre, genç burada çalışma yaptığı esnada bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybetti. 4. kattan asansör boşluğuna düşen genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiği teşhisini koydu. İtfaiye ekipleri de asansör boşluğunda bir süre inceleme yaptı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiği teşhisini koydu. İtfaiye ekipleri de asansör boşluğunda bir süre inceleme yaptı. Öte yandan olayı duyan gencin arkadaşı da koşarak olay yerine geldi. Cep telefonuyla gencin yakınlarına bilgi veren arkadaşı zor anlar yaşadı. Ölen gencin 20 günlük bebeği olduğu öğrenildi.

Gencin ölmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri de içeride çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında gencin cenazesi, savcılık talimatıyla cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin asıl ölüm nedeni burada yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ümit Özdağ, İYİ Parti merkezinde savunmasını verdi
GÜNDEMÜmit Özdağ, parti merkezinde savunmasını verdi
Siber Zeka Bilgi Yarışması İlkokul, Ortaokul, lise grubu kazananları kim? Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları
GÜNDEMSiber Zeka Bilgi Yarışması kazananları belli oldu!
Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: Muhtar kanunu çıkarılmalı - Haberler
GÜNDEMKılıçdaroğlu: Muhtar kanunu çıkarılmalı
Son dakika: HSK, Kavala kararlarını istedi - Haberler
GÜNDEMHSK, Kavala kararlarını istedi
Son dakika haberi... İzmir'de çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürdü
GÜNDEMİzmir'de çifte vahşet!
Son dakika haberi Bakırköy'deki cip dehşetinde flaş karar!
GÜNDEMBakırköy'deki cip dehşetinde flaş karar!
SON DAKİKA! Baltalı dehşet! 72 yaşındaki karısını... - Haberler
GÜNDEMYaşlı adamdan baltalı dehşet!
MEB Evde Oyun Var kitapçığını yayınladı! Evde Oyun Var kitapçığı nedir? Evde Oyun Var kitapçığı indir
GÜNDEMMEB Evde Oyun Var kitapçığını yayınladı!
Son dakika: Batman’da feci görüntü! - Haberler
GÜNDEMBatman’da feci görüntü!
Erol Mütercimler hakim karşısına çıktı - Haberler
GÜNDEMErol Mütercimler hakim karşısına çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X