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Beyoğlu'nda çocuğu taciz linci! Suriye uyruklu kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı

DHA

İstanbul Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheli Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp edilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı

taciz

İstanbul Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, darp edilip bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre, Beyoğlu'nda ortalığı karıştıran olay, Camiikebir Mahallesi Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı. Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı.

Yakınlarından biri de onu bıçakladı. Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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