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HaberlerGündem

Beyoğlu'nda iş hanının çatısında yangın çıktı

Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatısı yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda yangın
DHA

Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi'ndeki beş katlı iş hanının çatı katında bulunan avize imalathanesinde saat 11.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatı katından duman çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında hasar oluştu.

Yangına müdahale sırasında vatandaşların bölgede oluşturduğu kalabalık ekiplere zor anlar yaşattı. Toplananlar polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırılarak çalışmalara devam edildi.

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