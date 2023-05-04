Toprak ve molozların altında kalan bahçedeki ağaçlar devrilirken bazıları ise Sururi Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Keramet Sokak'taki istinat duvarının çökmesiyle yolun altından kayan toprak ile beton molozları, henüz faaliyete geçmeyen Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesine düştü.

"BÜYÜK İHTİMALLE SU ALA ALA PATLAMA YAPTI"

Çevre sakini Havva Erçin, basın mensuplarına, belediyeden gelen bir memurla konuştuğu sırada duvarların çatırdamaya başladığını gördüğünü söyledi.

Memurun ve kendisinin bu nedenle aniden kaçtığını dile getiren Erçin, "O anda da yol çöktü. Ama ondan da ilerisi sabahleyin zaten çökmüş. İki gün önce orası çatlamaya, su fışkırmaya başlamış. Büyük ihtimalle su ala ala patlama yaptı." dedi.

Erçin, Beyoğlu Belediyesinden yetkililerin aileleri geçici olarak bir yere yerleştireceklerini söylediklerini, şu an 3 binanın boşaltılıp mühürlendiğini anlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.