Beyoğlu'nda Kovid-19 denetimleri - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan ekipler, kafe ve lokantalarda kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.Maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyaran ekipler, maske takmayanlara ise para cezası uyguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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