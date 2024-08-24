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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda pilavcıda doğalgaz patlaması! 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda pilavcıda doğalgaz patlaması! 2 yaralı

        İstanbul Beyoğlu'nda bir pilavcıda doğalgaz patlaması meydana geldi. Ellerinde yanık oluşan 2 kişi kendilerini dışarıya attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:48
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        Pilavcıda doğalgaz patlaması! 2 yaralı
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        Beyoğlu'nda pilavcıda gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. 2 kişi ellerinden yaralandı.

        Olay, Bülbül Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlettikleri pilav dükkanını açan çift, ocağı yakmak için çakmak çaktı. Gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

        Ellerinde yanık oluşan 2 kişi kendilerini dışarıya attı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        'DEPREM OLUYOR ZANNETTİM'

        Esnaf Yılmaz Çınarı “Kapının önünde duruyordum. Birden bomba patlar gibi, deprem oluyor zannettim. Korkudan dışarıya kaçtım. Pilavcı dükkanı. Karı koca çalışıyorlardı. Elleri yanmıştı" dedi.

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