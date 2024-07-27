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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda rastgele ateş açan kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda rastgele ateş açan kişi tutuklandı

        İstanbul Beyoğlu'nda ticari taksiden indikten sonra rastgele ateş açan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 22:00 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:00
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        Rastgele ateş açan kişi tutuklandı
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        İHA'nın haberine göre olay; saat 06.05 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla etrafa rastgele 2 el ateş etti. O esnada kurşunlar, yoldan geçen bir ticari taksiye isabet etti.

        Polis ekiplerince olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. İncelenen görüntülerde etrafa ateş açan şüphelinin İ.B. olduğu tespit edildi. Olay saatinde alkollü olduğu da belirlenen İ.B. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

        ÇOK SAYIDA KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da belirlenen İ.B. ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak', ‘mala zarar vermek' ve ‘ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

        Nöbetçi savcılığa ifade veren şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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