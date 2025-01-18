Beyoğlu'nda üç gecekondu yandı Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı Giriş: 18.01.2025 - 01:01 Güncelleme: 18.01.2025 - 01:01 facebook

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