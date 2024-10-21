Beyoğlu'nda yabancı uyruklu anne ve bebeği evlerinde ölü bulundu

Beyoğlu'nda bir evde Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeği ölü bulundu.

Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeğinin yaşadığı Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'taki apartmanın 1. katındaki daireden gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kapıyı çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine polise haber verildi.

ANNE VE BEBEĞİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bir kadın ve bebeği hareketsiz halde buldu. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Sauda A. ve 1 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.