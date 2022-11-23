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Beyoğlu'nda yıllardır çalıştığı belirlenen sahte estetisyen yakalandı

Beyoğlu'nda yıllarca kaçak estetik merkezi işleten ve yakalanmamak için iş yerine tabela asmayan Iraklı sahte estetisyen, polis ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı. Polis ekipleri kaçak estetik merkezinde botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığını belirledi. Sahte estetisyen Qasım Saleh Jadaa gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda yıllardır çalıştığı belirlenen sahte estetisyen yakalandı
DHA

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız iş yerlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler araştırma yaparken Hamalbaşı Caddesi'nde bir binaya giriş çıkış yoğunluğunu fark etti. Binanın 2'nci katında bir estetik merkezi olduğunu gören ekipler, merkezin herhangi bir levhasının olmamasını şüpheli buldu.

BOTOKS, YAĞ ALDIRMA, YÜZ GERDİRME İŞLEMLERİ YAPILAN ESTETİK MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri, botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığı estetik merkezinin kaçak olduğunu belirledi. İşyeri sahibi Qasım Saleh Jadaa'nın diplomasının olmadığını tespit eden polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte söz konusu adrese baskın düzenledi.

Herhangi bir evrak gösterilemeyince içerideki çok sayıda sedye, tıbbi cihaz ve ilaca el konuldu. Meslek yeterlilik belgesi gösteremeyen Jadee'nin Türkiye'de oturum izninin de olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan Jadee emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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