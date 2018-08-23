Kaza, 04.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Bahriye Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla viraja giren 34 EZ 5025 plakalı otomobil virajı alamayarak yol kenarında duran 34 ML 8065 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan bir kişi savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası araç ve motosiklet olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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