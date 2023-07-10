Beyoğlu'nda film gibi olay: Esnaf hırsıza yardım etti

Beyoğlu’nda film gibi olay: Yardımsever esnaf hırsıza televizyon çalarken yardım etti Beyoğlu'nda bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise hırsıza yardım etti. O anlar kameralara yansıdı.