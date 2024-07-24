Beyonce başkan adayı Kamala Harris'e şarkısını verdi
Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Kamala Harris'in yeni aday olarak öne çıkmasına en somut desteği Beyonce verdi
Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Kamala Harris'in adının öne çıkmasıyla ABD'de seçim heyecanı büyüdü. Biden'ın bırakma kararını takdir eden pek çok ünlü isim, Kamala Harris'e başkan adaylığı konusunda destek verdi. Ancak Grammy ödüllü sanatçı Beyonce, desteğini somut hale getirdi.
Ünlü şarkıcı, Kamala Harris'e, müziğini kullanma izni verdi. ABD basını, Beyonce'nin, Harris'in kampanyası için 'Freedom' şarkısının kullanılmasına özel olarak izin verdiğini ve başkan adayının pazartesi gecesi merkeze vardığında şarkının çalındığını doğruladı.
Beyonce, henüz Kamala Harris'e yönelik bir destek açıklaması yapmadı ancak şarkısını vermesiyle mevcut ABD Başkan Yardımcısı'nı desteklediği açık görünüyor.
"DESTEK VERİN, KAZANALIM"
Beyonce değil ama annesi Tina Knowles, Kamala Harris'i destekleyen açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Knowles, şu ifadeleri kullandı: Yeni, genç, keskin, enerjik! Siz istediniz ve başkanımız Biden ülke için en iyisini yaptı! Kişisel egoyu, gücü ve şöhreti bir kenara bıraktı. Büyük bir liderin tanımı budur. Hizmetleriniz ve liderliğiniz için Başkan Biden'a teşekkür ederiz. Başkanlık için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verin. Kazanalım.