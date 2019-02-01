Beyonce'den bir hayranına 'vegan olması' karşılığı ömür boyu bilet sözü

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Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, bir hayranlarına çekilişle 30 yıl boyunca geçerli olacak konser bileti vereceklerini açıkladı. Çekilişe katılabilmenin koşulu ise daha fazla bitkisel ürünle beslenmek.
Beyonce haberi Instagram üzerinden 123 milyon takipçisi ile paylaştı.
https://www.instagram.com/p/BtSNVwqAmXv/
Beyonce duyuruyu "Sizin yeşil ayakiziniz ne kadar? Profilimdeki linke tıklayın ve Jay ile benim konserlerime ömür boyu bilet kazanma şansını yakalayın" notuyla paylaştı.
Ünlü şarkıcı "yarışmayı" veganlığın çevreye olan olumlu etkilerine dikkat çeken Greenprint Project ile birlikte gerçekleştiriyor.
Hayranların çekilişe katılmaya hak kazanabilmek için yedikleri vegan (hayvansal ve hayvan kaynaklı ürün içermeyen) yemeklerin fotoğraflarını paylaşmaları gerekiyor.
Beyonce, veganlığı destekleyen en ünlü isimlerden biri. Vegan Society adlı kuruluş Beyonce'nin daha çok kişinin bitkisel ürünlerle beslenmeyi amaç haline getirmeye yardım ettiğini belirtiyor.
Ünlü şarkıcı yediği bitkisel gıdaların fotoğraflarını paylaşarak, hayranlarını da benzer bir beslenme modeli izlemeye teşvik ediyor.
Ancak Beyonce'nin katı bir vegan diyeti uygulayıp uygulamadığı net olarak bilinmiyor.
Hayat boyu konser izleme şansı
Beyonce'nin Instagram'dan duyurduğu yarışmayı kazanan kişi, ünlü şarkıcı ile eşi Jay-Z'nin turnelerini bedavaya izleyebilecek.
Yarışma sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlara açık ve bilet 30 yıl süreyle geçerli olacak. Kazanan kişi konserlere yanında bir davetli daha getirebilecek.
Ödülün yaklaşık 12 bin Amerikan doları değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Greenprint Project "Her birimizin yemek seçimleri ile dünyayı kurtarma şansı var" diyor. Projenin internet sitesine yediğiniz bitkisel gıdaların oranını girerek, bunun çevre üzerindeki etkisini görebiliyorsunuz.
Sitenin verdiği istatistiklere göre örneğin "Dokuz bitkisel ürünlere dayalı öğün yimek, dünyaya 14 ağacın atmosferdeki zararlı gazları emmesiyle eşit oranda olumlu etki yapıyor".
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