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        Haberler Dünyadan Beyonce, Kamala Harris'e mitingde destek verecek - Magazin haberleri

        Beyonce, Kamala Harris'e mitingde destek verecek

        Resmi olarak desteğini açıklamasa da seçim kampanyası için şarkısını Kamala Harris'e veren Beyonce, bugün de Demokrat adayın mitingine katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:23
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        Beyonce, siyasi duruşunu netleştiriyor. 43 yaşındaki şarkıcı, başkanlık seçiminde Demokrat Parti adayı Kamala Harris'in ABD'nin Houston şehrinde bugün yapacağı mitinge katılacak.

        Beyonce'nin yanında annesi Tina Knowles ile country müzik sanatçısı Willie Nelson da yer alacak.

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        ŞARKISINI VERDİ

        Hayranları, Beyonce'nin ne zaman ve nerede resmi olarak tarafını belli edeceğini görmek için sabırsızlanıyordu.

        Beyonce henüz resmi olarak ilan etmese de Harris'i desteklediğini, ona 'Freedom' şarkısını seçim kampanyasında kullanmak üzere vermesiyle belli etmişti.

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        "KAZANALIM"

        Beyonce değil ama annesi Tina Knowles, Kamala Harris'i destekleyen açıklamayı temmuz ayında sosyal medyadan yapmıştı.

        Knowles, şu ifadeleri kullanmıştı: Yeni, genç, keskin, enerjik! Siz istediniz ve başkanımız Biden ülke için en iyisini yaptı! Kişisel egoyu, gücü ve şöhreti bir kenara bıraktı. Büyük bir liderin tanımı budur. Hizmetleri ve liderliği için Başkan Biden'a teşekkür ederiz. Başkanlık için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verin. Kazanalım.

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        TAYLOR SWIFT DE DESTEĞİNİ AÇIKLADI

        Pop yıldızı Taylor Swift, eylül ayında sosyal medyada yaptığı bir açıklamayla Kamala Harris'e desteğini açıkça göstermişti. 5 Kasım'daki seçimde Kamala Harris'e oy vereceğini söyleyen Swift, Demokrat aday için "istikrarlı ve yetenekli bir lider" demişti.

        Ünlü şarkıcı ayrıca; "Kaos ile değil de sükunet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

        #Beyonce
        #Kamala Harris
        #kamala harris mitingi
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        #beyonce demokrat parti
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