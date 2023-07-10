Beyonce, 1 Ekim'e kadar sürecek olan 'Renaissance' adlı dünya turnesine devam ederken, annesi Tina Knowles, korkutucu bir olay yaşadı. 69 yaşındaki Knowles'ın Los Angeles'taki evine hırsız girdi.

Hırsızlar, 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldı. Polis kayıtlarına göre, Tina Knowles'ın Los Angeles'taki evine zorla girildi.

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Hırsızların eve nasıl girip kasayı nasıl çıkardıkları henüz netlik kazanmadı. Polis şimdi videolu kanıt arıyor ve Knowles'ın komşularıyla konuşarak olayı araştırıyor. Şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir ipucu yakalanmadığı öğrenildi.