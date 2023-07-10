Beyonce'nin annesinin 1 milyon dolarlık kasası çalındı
Beyonce'nin moda tasarımcısı olan annesi Tina Knowles'ın Los Angeles'taki evine hırsız girdi. Hırsızların evden 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldığı öğrenildi
Beyonce, 1 Ekim'e kadar sürecek olan 'Renaissance' adlı dünya turnesine devam ederken, annesi Tina Knowles, korkutucu bir olay yaşadı. 69 yaşındaki Knowles'ın Los Angeles'taki evine hırsız girdi.
Hırsızlar, 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldı. Polis kayıtlarına göre, Tina Knowles'ın Los Angeles'taki evine zorla girildi.
Hırsızların eve nasıl girip kasayı nasıl çıkardıkları henüz netlik kazanmadı. Polis şimdi videolu kanıt arıyor ve Knowles'ın komşularıyla konuşarak olayı araştırıyor. Şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir ipucu yakalanmadığı öğrenildi.
Moda tasarımcısı olan Tina Knowles'ın servetinin 25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan dünyanın en zengin sanatçıları arasında yer alan Beyonce de Forbes verilerine göre 540 milyon dolarlık servete sahip.
Rap şarkıcısı ve iş insanı olan eşi Jay-Z'nin ise 2.5 milyar dolarlık serveti bulunuyor.
Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon