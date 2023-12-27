Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Haberler Dünyadan Beyonce'nin büyüdüğü evde yangın çıktı - Magazin haberleri

        Beyonce'nin büyüdüğü evde yangın çıktı

        Ünlü şarkıcı Beyonce'nin çocukluğunun geçtiği evde Noel günü trajik bir şekilde yangın çıktığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beyonce'nin Teksas'ın Houston şehrinde yer alan eski evinin, Noel sabahının erken saatlerinde alevler içinde kaldığı bildirildi.

        2

        Houston İtfaiyesi, 25 Aralık'ın ilk saatlerinde saat ikide gelen bir ihbar üzerine bölgeye intikal etti.

        3

        YARA ALMADAN KURTULDULAR

        Ekipler Beyonce'nin, şehrin üçüncü bölgesinde yer alan Rosedale Caddesi'ndeki evine vardığında alevler ikinci katı sarmıştı. Neyse ki halihazırda evde yaşayan iki çocuklu aile yangından yara almadan kurtuldu.

        4

        "ÇOK İYİ KONTROL ALTINA ALDIK"

        Houston İtfaiyesi Bölge Şefi Justin Barnes, ekibiyle ne kadar gurur duyduğunu belirtti. Barnes, yerel yetkililerei "Harika bir iş çıkardılar. 10 dakikadan kısa süre içinde yangını çok iyi kontrol altına aldığımızı söyleyebilirim" dedi.
        Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.

        Fotoğraflar: AP

        #Beyonce
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"