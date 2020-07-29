Beypazarı'nda Kurban Bayramı için tatlılar hazır - ANKARA

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İlçede bayram öncesi, geleneksel yöntemlerle baklava, sarıburma, oklava gibi tatlılar hazırlanıyor. İlçeyi ziyaret eden birçok kişi bayram için tatlı alışverişlerini ilçeden yapıyor.İstiklal Mahallesi'nde oturan Fatma Yılmaz (70),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok yakınının gelemeyeceğini ancak yine de her bayram olduğu gibi hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.