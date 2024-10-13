Beypazarı tefeci çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik çalışmalarında Beypazarı ilçesinde bir çetenin ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para verip senet imzalattıklarını aynı zamanda yasa dışı silah ticareti yaptıklarını tespit etti.

Mali Şube ekiplerinin Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürüttükleri 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucu 20 kişilik çete üyesi tespit edildi.

Şüphelilerin ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara kıraathanelerde ya da aracı kişilerin yönlendirmesiyle yüksek faizle para verdiği karşılığında senet imzalattıkları öğrenildi. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlara icra takibi başlattıkları borcunu ödeyemeyen vatandaşları tehdit ederek borçlarını arttırdıkları tespit edildi. Emniyet güçleri teknik takip sonucu çete üyelerinin yasa dışı silah ticareti yaptıklarını tespit etti.