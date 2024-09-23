Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyrut seferleri iptal edildi | Dış Haberler

        Beyrut seferleri iptal edildi

        İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları ve Türk Havayolları, Beyrut'a yapacağı seferleri iptal etti. Öte yandan Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.09.2024 - 21:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyrut seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

        Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.

        Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus ve THY, bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı.

        Çarşamba günü yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

        Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

        BİR İPTAL DE MISIR'DAN

        Mısır'da yayın yapan Al Qahera News, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sebebiyle Mısır Havayolları'nın (EgyptAir), bugün (24 Eylül) itibarıyla Beyrut uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

        ÜRDÜN DE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

        Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.

        REKLAM

        Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

        Açıklamada, bu kararın "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındığı ifade edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
        Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        "Birlikte sıkıntıları çözeceğiz"
        "Birlikte sıkıntıları çözeceğiz"
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı
        Minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı