Beyşehir'de 14 yaş altı çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti - KONYA

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde alınan tedbirler dolayısıyla sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir dönemin ardından ilk kez sokağa çıktı. Beyşehir'de çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti.
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