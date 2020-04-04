Beyşehir'de polis ekiplerinin uygulaması arttı - KONYA

AA

Beyşehir-Konya kara yolu otogar karşısındaki noktada 24 saat esasıyla uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Uygulamaya trafik ekiplerinin yanısıra asayiş ve karakol ekipleri ile bekçiler de destek veriyor.

Durdurulan araçlarda sürücüler ile araç içerisindeki yolcuların sorgulamaları yapılıyor, gidecekleri istikamet soruluyor. Kısıtlama getirilmeyen araçlar ile seyahat izin belgesi olanların dışındakileri sürücülerin ise Konya il merkezine gitmelerine izin verilmiyor.

Uygulamaya takılan sürücülerin genelde ilçeye bağlı merkez ve dış mahallelere seyahat etmeleri dikkati çekiyor. Polis ekipleri, uygulamada maske takmayan sürücü ve yanındakilere maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Denetimlerde araç içerisinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanların olup olmadığı da kontrol ediliyor. Ayrıca, uyarılar üzerine araç içerisinde de ön koltukta oturanların arka koltuklara geçerek sosyal mesafe kuralına uyması da dikkati çekiyor.

Denetim esnasında bazı sürücülerin maske takmaya özen gösterdikleri, bazılarının ise polis kontrol noktasında kaşkol ve tülbentlerini maske olarak kullanmaya çalıştıkları görülüyor.

Öte yandan, daha önceki denetimlerde uzun araç kuyruklarının yaşandığı uygulama noktasında, bugün ise benzer görüntülerin zaman zaman yaşandığı, genelde araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi.