AA

İlkbahar mevsiminin müjdecisi leylekler, hava sıcaklıklarının artmasıyla Konya'nın Beyşehir ilçesindeki "Leylekler Vadisi"ndeki yuvalarına gelip yerleşmeye başladı.

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birini misafir eden Beyşehir Gölü'nde, kıyılara gelmeye başlayan kuşlar baharı müjdeliyor. Şubat ayının son günlerinde ilçeye gelmeye başlayan leylekler, ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan ve "Leylekler Vadisi" adı verilen, ardıç ağaçlarıyla kaplı alanda yer alan yuvalarına yerleşti.

Küçük gruplar halinde gelen leylekler, ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına konup, gökyüzünde kanat çırparak ilginç görüntüler oluşturuyor.

- "Vadideki yuvaların büyük bölümü leyleklerle doldu"

Yeşildağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Davutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Leylekler Vadisi"nin, Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ağustos ayının sonlarında daha sıcak ülkelere göç eden leyleklerin, şubat ayının sonlarında Beyşehir'deki yuvalarına gelmeye başladığını ifade eden Davutoğlu, "Aslında daha geç dönemde geliyorlardı. Zannediyorum havaların iyi olmasından kaynaklı, bu yıl erkenden geldiler. Vadideki yuvaların büyük bölümü leyleklerle doldu. Boş olan yuvalar da var ama bu ayın sonuna kadar yuvaların tamamen dolmasını bekliyoruz." dedi.

Davutoğlu, leyleklerin öncelikle yuvalarını tamir ettiğini vurgulayarak, bahar mevsiminin aynı zamanda leylekler için bir üreme dönemi olduğunu hatırlattı.

Vadide, yumurtalardan çıkan yavruların dünyaya gözlerini açmasının ardından büyüyerek uçmayı öğrendiklerini dile getiren Davutoğlu, ağustos ayının sonlarına gelindiğinde ise leyleklerin geldikleri gibi daha sıcak ülkelere yeniden göç etmeye başladıklarını aktardı.

Davutoğlu, her yıl çok sayıda doğa ve kuşsever ile fotoğraf tutkununun leylekleri görmek için Beyşehir'e geldiğini, vadideki gözlem kulesinin de bu anlamda hizmet verdiğini söyledi.

- "Zengin besin kaynağı nedeniyle Vadi uzun yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor"

Vadideki leylek popülasyonunun daha da artırılması için yapay yuva sayısının artırıldığını ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Leylekler, vadinin Beyşehir Gölü Milli Parkı içerisinde olması ve göl kıyısının çok yakın olması dolayısıyla yiyecek sıkıntısı çekmiyor. Yılan, kurbağa, böcü börtü, solucan gibi besinleri toplayarak yuvalarına taşıyorlar. Zengin besin kaynağı nedeniyle Leylekler Vadisi uzun yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor. Buradaki ardıç ağaçlarının üzerinde sakin bir ortamda bahar ve yaz dönemini geçiriyorlar."

Davutoğlu, vadideki leylek yuvalarının, Beyşehir Belediyesinin şehir kameralarından canlı olarak dünyanın her yerinden izlenebildiğini sözlerine ekledi.