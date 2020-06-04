Beyşehir'deki motosiklet tutkunlarından sağlık çalışanlarına çiçek jesti - KONYA

AA

Beyşehir Motosiklet Platformu üyesi motosiklet ve bisiklet tutkunları sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya geldi,Grup, şehir turu attıktan sonra Beyşehir Devlet Hastanesi'ne gelerek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde gösterdiği fedakarlık ve başarılı çalışmalardan kendilerine bir jest yapıp teşekkür etmek için bu etkinliği düzenlediklerini vurguladı.Hastane Başhekimi Uz.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu ise, bu tür organizasyonların sağlık çalışanları için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, "Bu tür etkinliklerle sağlıkçılarının ve hastanemiz personelinin arkasında durulması bizleri çok mutlu ediyor. Bu süreci de bu güzel faaliyetlerle çok daha güzel atlattığımızı düşünüyorum. Katkılarından başkanımıza ve platform üyesi motosiklet ve bisikletçilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir de, "Pandemi döneminde vatandaşlarımız bizleri alkışlıyordu, şimdi biz vatandaşlarımızı ve bu etkinliği düzenleyen motosiklet ve bisikletlilerimizi alkışladık." dedi.