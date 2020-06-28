Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda günbatımı keyfi - KONYA

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Dünyada güneşin batışının en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyıları, hafta sonları çok sayıda doğasever ile olta tutkununu ağırlıyor.Beyşehir Gölü’nün en büyük ikinci adası olan Hacıakif Adası’nın karşısında yer alan Yeşildağ İskelesindeki koruluk alanda çadır kurup kamp yapan doğaseverler, bölgedeki muhteşem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.Ziyaretçiler, göl kıyısındaki sular içerisine çıplak ayakla girip seyyar sandalyelerine oturarak çaylarını yudumlarken Hacıakif Adası manzarasıyla birlikte grup vaktini izleyebiliyor. Güneşin batışının ardından dağların gerisinde oluşan kızıl renkler ise görenleri büyülüyor.Piknikçilerin de gözde yerlerinden birisi olan alanın kıyılarında amatör sportif avcıları da olta ile balık avlamanın keyfine varıyor.Doğasever Mehmet Yetkin, bölgede arkadaşlarıyla birlikte kamp kurduklarını belirterek, hafta sonları Konya’nın muhtelif doğal güzelliklere sahip farklı yerlerinde çadır kurarak stres attıklarını söyledi.Yetkin, "Hafta sonları keyif yapmaya geliyoruz. Beyşehir’de günbatımı çok güzel. Tavsiye ederim herkese. Dünyada İsviçre’den sonra günbatımının ikinci sırada izlendiği yer olarak duyduk Beyşehir’i, o yüzden hem burada bir kamp yapalım, hem de bu güzel günbatımının keyfini çıkaralım istedik." diye konuştu.Fehmi Seyan da kendisinin de bir doğa tutkunu olduğunu belirterek, fırsat buldukça, özellikle hafta sonu bölgedeki doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kamp atıp keyfini çıkarmaya çalışıyoruz buraların. Beyşehir’i çok methedilince gelip kamp yapalım, günbatımını da izleyelim diye geldik. Buraları herkes gelip görmeli, tadını çıkarmalı." şeklinde konuştu.