Konya'daki Beyşehir Gölü’nde elektroşokla balık avlayan 1 kişi ile boy limiti altında avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi, havadan drone takibiyle yapılan operasyonda yakalandı. Kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, göl yüzeyinde drone ile takip başlattı. İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'ndan tekne ile hareket eden ekipler, havadan takip sırasında kaçak avlanma yaptığı belirlenen bir tekneye yaklaşmaya çalıştı. Takip edildiğini anlayan D.A. ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

ELEKTROŞOK CİHAZINI GÖLE ATTI

AA'da yer alan habere göre teknesiyle Mındıras Adası yakınlarında yakalanan şüphelinin, kullandığı malzemeleri suya attığı tespit edildi. Ekipler, 60 kilogram sazan, 1 adet elektroşok cihazı, akü ve tekneye el koydu. Öte yandan, boy limiti altında balık avı yaptıkları belirlenen 3 kişi, drone ile yapılan takibin ardından yakalandı.

ŞÜPHELİLERE PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından, 25 bin metre ağ ve kaçak avlanan 726 kilogram sudak balığına el konuldu. Görüntü kayıtlarında, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında 15 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

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