Beyşehir ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - KONYA

Beyşehir Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı belirtildi.Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin mahalleye girişe ve mahalleden çıkışa izin vermediği görüldü.
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