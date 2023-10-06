Haberler Magazin Beywatch'ın eski yıldızı Donna Jeanette D'Errico adeta geri yaşlanıyor! Kimse 55 yaşında olduğuna inanmıyor

Beywatch'ın eski yıldızı Donna Jeanette D'Errico adeta geri yaşlanıyor! Kimse 55 yaşında olduğuna inanmıyor Oyuncu Donna Jeanette D'Errico, toplumun yaş algılarına karşı adeta savaş açmış durumda! 55 yaşındaki oyuncu, fiziği ve cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Habertürk Giriş: 06.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:16 facebook

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Bir zamanlar tüm dünyada ünlü bir dizi olan Beywatch'ın başrol oyuncusu olan Donna Jeanette D'Errico, genç görünümüyle magazin gündemini meşgul ediyor.

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Şu anda 55 yaşında olan Donna, Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlıyor. Her ne kadar tüm dünyada oyuncu olarak tanınsa da aslında keşfediliş hikâyesi daha farklı.