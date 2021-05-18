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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Beyzbol sopalı dehşette tahliye kararı! - Haberler
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Beyzbol sopasıyla darp davasının ilk duruşmasında sanık serbest bırakıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı (24) beyzbol sopasıyla darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Berk Öcalan (27) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Davada şüpheli, silahlı tehdit ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından beraat ederken; hakaret suçundan 2 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılarak tahliye edilmesine karar verildi

SON DAKİKA! Beyzbol sopalı dehşette tahliye kararı! - Haberler
Beyzbol sopalı dehşette tahliye kararı!
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DHA

Karşıyaka ilçesinde 24 Mart'ta yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği Zeynep Çetinkaya'yı evdeki beyzbol sopası darbetti.

DHA'nın haberine göre, gördüğü şiddet sonrası hastaneden darp raporu alan Zeynep Çetinkaya polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili bir başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öcalan hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın Karşıyaka 8´inci Asliye Mahkemesi´nde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Öcalan SEGBİS üzerinden bağlanırken, Zeynep Çetinkaya, avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu ile birlikte katıldı. Pandemi nedeniyle duruşmaya tarafların az sayıda yakını ve destek için adliyeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer alındı.

Duruşmada savunmasını yapan Öcalan, Çetinkaya'yı darbetmediğini söyleyerek, "İddia edildiği gibi üzerine kapı kilitlemedim. İddianamede geçtiği gibi ölümle tehdit etmedim. Kendisine beyzbol sopası veya elimle vurmadım. Kolundaki çatlakla ilgili bilgim yok. Kendisiyle aramda çıkan arbede sonucunda kafama şişeyle vurdu. Beraatimi istiyorum" dedi.

Öcalan'ın ardından olayı anlatan Çetinkaya ise sistematik olarak kötü muameleye uğradığını ifade ederek, "Sanığa şişeyle vurmadım. Beni sürekli darp ediyordu, tehdit ettiği için çekindiğimden şikayetçi olamadım. Uğradığım şiddet nedeniyle sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

AVUKAT AĞIREL: ŞİDDET NEDENİYLE BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Avukat Yavuz Efe Ağırel de, Çetinkaya'nın uğradığı şiddet sonucu bebeğini düşürdüğünü öne sürerek, "Müvekkilim, 1.5 yıllık ilişkileri süresince duygusal, fiziksel ve cinsel istismara uğramıştır. Ocak ayı sonlarında hamile kalmış, ancak şiddet yüzünden düşük yapmıştır. Bunun üzerine kaçarak İstanbul'a gitmiş, tehditler üzerine geri dönmüştür. Bu konuyla ilgili de davayı, birleştirilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Tarafların ve şahitlerin dinlenmesinin ardından mütaalasını açıklayan mahkeme savcısı tutuklu Öcalan'ın beraatini istedi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanığın, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraatine, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Öcalan'ın, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılarak tahliyesine karar verildi.

CEZA YOKSA HERKES YAPAR

Zeynep Çetinkaya, duruşma sonrasında tahliye kararına tepki gösterdi. "Beni dayısından kıskandığı için bile darp etmişti" iddiasında bulunan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"İstanbul´a kaçtığımda 7 yaşındaki kardeşimle tehdit ettiği için dönmek zorunda kaldım. Döndükten sonra yine darp edildim. Tüm komşularımız da şahittir. Madem bunun cezası yok, herkes birbirini sopayla dövsün. Ben onun kafasında bu cüssemle şişe kırmışım. Kollarımı kendi kendime bu hale getirmişim. Bu akla mantığa sığıyor mu?"

BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN DESTEK

Duruşma öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Karşıyaka Adliyesi'ne gelerek Çetinkaya'ya destek verdi. Soyer, "Zeynep yalnız yürümeyecek. İzmir'de, Türkiye'de kadınlar yalnız yürümeyecek. Çünkü biz sonuna kadar yanında duracağız. Onunla iftihar ediyoruz. Çünkü hak arayışında dimdik ayakta duruyor. Bakmayın ufak tefekliğine, çok güçlü bir kadın. Biz de hak arayışında sonuna kadar yanında olacağız" dedi. Soyer daha sonra duruşmaya katılarak bir bölümünü izledi.

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