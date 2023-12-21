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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bezelye pilav yiyen 155 öğrenci hastanelik oldu

        Bezelye pilav yiyen 155 öğrenci hastanelik oldu

        Şanlıurfa'da iki okulda öğlen bezelye pilav yiyen 155 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:27
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        155 öğrenci hastanelik oldu
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 okuldaki 155 öğrenci, öğle vakti yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastanede tedaviye alındı.

        Olay, taşımalı eğitim kapsamındaki Çıkrık Şehit Orhan İlkarlı İlkokulu ile Şehit Hamit İris Ortaokulu'nda meydana geldi.

        ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

        Öğle vaktinde bezelye ile pilav yedikten sonra kusma, ishal ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler için okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Yemekten zehirlendiği belirlenen 155 öğrenci, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Siverek Kaymakamı Musa Aydemir hastaneye gelirken, öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edildi. İncelenmek üzerine yemeklerden numune alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Basında yer alan ‘Şanlıurfa’da 145 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi’ başlıklı haber ile ilgili olarak ilçemize bağlı Çıkrık Mahallesi Orhan İkralı İlkokulu ve Hamit İris Ortaokulunda bulunan 155 öğrencimizin yedikleri yemekten etkilenmesi üzerine öğrencilerimiz sağlık ekiplerimizce Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış ve gerekli tedavileri başlamış olup, hayati tehlikesi olan öğrencimiz bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak hem adli ve hem idari tahkikat başlamış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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