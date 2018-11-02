Biancoscudati Padova - Cittadella sahaya çıkıyor

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Biancoscudati Padova, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Cittadella takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Biancoscudati Padova 7 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Cittadella 15 puanda ve 7. sırada. Biancoscudati Padova son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cittadella, son 5 maçında 5 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 295. İddaa'da Biancoscudati Padova kazanır 2.35, berabere biter 2.60, Cittadella kazanır 2.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Biancoscudati Padova son hafta oynanan Renate maçında 1-0 kazandı.

Cittadella, GIANA Erminio karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Biancoscudati Padova, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Cittadella ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cittadella, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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