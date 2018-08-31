Biancoscudati Padova - Venezia maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B maçında Biancoscudati Padova ile Venezia, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Biancoscudati Padova 1 puanla 14. sırada, Venezia 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Biancoscudati Padova, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Venezia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 477 kodlu maçı oynayanlar; Biancoscudati Padova galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Venezia galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Biancoscudati Padova son hafta oynanan Lumezzane maçında 2-0 kazandı.
Venezia ise Maceratese maçında 2-0 yenildi.
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