Biber gazıyla soygun! 90 bin TL'yi alıp kaçtı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, 11 Mart Perşembe günü, Eyüp Sultan Rami Yeni Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana gelen olayda, bankada çalışan güvenlik görevlisini biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren zanlı, 90 bin TL’yi alarak kayıplara karışmıştı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Metin A.'nın (34) olaydan sonra Ağrı'ya kaçtığı belirlendi.

SOYGUN PARASIYLA BORÇLARINI ÖDEMİŞ

Gasp Büro Amirliği ekipleri Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yürüttükleri çalışma sonucunda şüpheliyi, Ağrı'da bir spor salonunda gözaltına aldı. Şüpheli, Ağrıdaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 2 bin Euro ve 3 bin 600 lira ele geçirilirken, yağmadan elde ettiği parayla borçlarını ödediği belirlendi. Metin A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

SOYGUN ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, banka bulunan güvenlik kameraları neticesinde, Metin A.’nın, bankaya giriş anını daha sonra güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirmesini görüntüledi. Ardından veznedeki 90 bin TL’yi alarak kaçması saniye saniye kaydedildi.