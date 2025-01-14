Bıçakla yaralayıp kaçtı
Sakarya'da 43 yaşındaki I.A.'yı bıçakla ağır yaralayan T.T. gözaltına alındı. Kadının tedavisi sürüyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Semerciler Mahallesi 2095 Sokakta bulunan bir apartmanda I.A. (43) isimli kadın, T.T'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Boynundan yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı T.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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