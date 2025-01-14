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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçakla yaralayıp kaçtı | Son dakika haberleri

        Bıçakla yaralayıp kaçtı

        Sakarya'da 43 yaşındaki I.A.'yı bıçakla ağır yaralayan T.T. gözaltına alındı. Kadının tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 20:31 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:31
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        Bıçakla yaralayıp kaçtı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Semerciler Mahallesi 2095 Sokakta bulunan bir apartmanda I.A. (43) isimli kadın, T.T'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Boynundan yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı T.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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