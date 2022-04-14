Bıçaklı saldırıya paletle karşılık verdi! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un kağıthane ilçesinde bir şahıs, sokakta kendisine bıçakla saldıran husumetlisine kaldırımda duran tahta paletle karşılık verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde geçen günlerde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet olan Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı. Husumetlisini gören Hüseyin S. yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yaptığı sırada İbrahim Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

TAHTA PALETLE KARŞILIK VERDİ

Bacağından bıçaklanan Hüseyin S., bıçaklı saldırgana tahta paletle karşılık verdi. Elinde bıçak olan İbrahim Ç. ise park halindeki bir aracın etrafında dolanarak Hüseyin S.'den kurtulmaya çalıştı. Bir süre sonra Hüseyin S. elindeki paleti yere bırakırken, İbrahim Ç. ise kaçarak kayıplara karıştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine yaralı adam için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Hüseyin S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen İbrahim Ç., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'GÜPEGÜNDÜZ BALDIRINDAN BIÇAKLADI'

Olayla ilgili konuşan esnaf Cengiz Yazıcı, "Ben zaten bıçaklananı da bıçaklayanı da tanıyorum. Şişede durduğu gibi durmuyor derler, bu da alkol, hap içiyor. Normal bir şekilde kavga ediyor olsalar zaten bıçaklayamazdı ama gafil avladı. Bu zaten bazen buraya da gelir sigara ister vermem mesela buraları devirerek gider, öyle bir çocuk yani. Güpegündüz oldu olay, baldırından bıçakladı o da eline bir tahta alıp kendini savundu. Birbirlerini tanıyorlar" dedi.