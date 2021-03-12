Biden'dan 18 yaş üzeri ABD'liler için aşı müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

Biden: 18 yaş üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak

ABD Başkanı Joe Biden, tüm eyaletlere, 1 Mayıs'a kadar 18 yaş üzeri herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hakkının tanımlanması ve aşı olmak için sıraya alınması talimatı verdiğini açıkladı. Başkan Biden, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da, kısmi açılmayı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti

Biden: 18 yaş üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak
Biden'dan 18 yaş üzeri ABD'liler için aşı müjdesi
0:00 / 0:00
AA

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkenin kapanmaya gitmesinin 1. yılında ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yaptı.

Salgının, insanların hayatında birçok şeyi değiştirdiğini ve herkesin bir şeyler kaybettiğini dile getiren Biden, isim vermeden Donald Trump yönetimine de yüklenerek, "1 yıl önce bugün, pandemi nedeniyle her şey durdu. Virüs sessizlikle karşılandı ve günler, haftalar, aylar boyunca inkar nedeniyle kontrolsüz biçimde yayıldı. Bu durum da daha çok ölüme, enfeksiyona, strese, yalnızlığa yol açtı. 2019'daki fotoğraf ve videolar, başka bir çağda çekilmiş gibi." dedi.

AA'nın haberine göre; Biden, ABD'de şu anda Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 527 bin 726'yı bulduğuna işaret ederek, "Bu rakam, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarındaki can kayıplarından daha fazla." ifadesini kullandı.

ASYA KÖKENLİ AMERİKALILARA YÖNELİK NEFRET SUÇLARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Salgının, insanların hayatını olumsuz etkilediğini ve zaman zaman onları ayrıştırdığını vurgulayan Biden, "Asya kökenli Amerikalılara karşı korkunç nefret suçları işlendi. Bu insanlar saldırıya, tacize, suçlamalara maruz kaldı, günah keçisi ilan edildi. Onlardan birçoğu şimdi ön saflarda pandemiyle savaşıyor. Bu nefret suçları, yanlış, Amerika'ya yakışmıyor ve artık bitmeli." diye konuştu.

Biden, seçildikten sonra kendilerine "ilk 100 günde 100 milyon doz aşı" hedefi koyduklarını anımsatarak, "Biz şimdi bu hedefe ulaşmıyoruz, bu hedefi aşıyoruz. Görevimizin 60. gününde (10 gün sonra) bu hedefe ulaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla ilgili atacakları adımları da açıklayan Biden, "Öncelikle, tüm eyaletlere, 18 yaşın üzerindeki tüm erişkinlere 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlamaları talimatı veriyoruz. Bir kez daha söylüyorum 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak. Ancak bu, herkesin anında aşı olacağı anlamına gelmez, aşı için sıraya girmiş olacaksınız." dedi.

MAYIS SONUNA KADAR HERKES İÇİN AŞI STOĞU HEDEFİ

Mayıs sonuna kadar herkese yetecek kadar aşı stoğuna ulaşma hedeflerinin olduğunu hatırlatan Biden, aşılamaların hızlandırılması için emekli hemşire ve doktorlar ile askeri personel ve acil yardım çalışanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Aşı kayıtları için yeni bir web sitesi kuracaklarını aktaran Biden, okulların bir an önce açılması için servis şoförleri ve okul çalışanlarının aşılanmasına da hız vereceklerini söyledi.

KISMİ AÇILMA İÇİN 4 TEMMUZ HEDEFİ

Gelecek günlerde, aşılanan kişilere yönelik kısıtlamalarda değişiklik yapılacağını vurgulayan Biden, "Son olarak, buradan herkese elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bu virüsü yenene kadar rahat uyumayacağım. Ama bunun için Amerikan halkının da üzerine düşeni yapmasına ihtiyacım var. Herkes ama herkes aşılanmalı." çağrısını dile getirdi.

Başkan Biden, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da, kısmi açılmayı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Virüse karşı gardların düşürülmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Ancak tam 1 yıl süren kara günlerin ardından, şimdi güzel günler için umut ve ışık var. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, ülke yakında aşılanmış, ekonomimiz düzene girmiş, çocuklarımız okula gidiyor olur ve bir kez daha bu ülkenin zoru başardığını gösterebiliriz." mesajını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü
DÜNYAMeksika'da korkunç kaza: 11 ölü, 5 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, Başkonsolos Arıkan'ın katilinin tahliye kararına tepki
DÜNYABlinken'dan, Başkonsolos Arıkan'ın katilinin ...
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den "Türkiye ile güçlü ortaklık" vurgusu
DÜNYAKatar Dışişleri Bakanından Türkiye açıklaması
AB, Hong Kong'da seçim sisteminin değiştirilmesine tepki gösterdi
DÜNYAAB'den Çin'e Hong Kong tepkisi
Beyaz Saray: Çin ile müzakerelerimizde Uygur Müslümanları başlıklardan biri olacak
DÜNYABeyaz Saray'dan Uygur Müslümanları açıklaması
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu almasından memnun
DÜNYAABD ve 4 ülkeden ortak Libya mesajı
Fransa, AB dışı 7 ülke için seyahat kısıtlamasını kaldırdı
DÜNYAFransa, 7 ülke için seyahat kısıtlamasını kaldırdı
Pakistan'da mahkemeden TikTok'un kapatılması kararı
DÜNYAPakistan'dan TikTok'a yasak
ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı
DÜNYAABD Başkanı Biden'dan 1,9 trilyon dolarlık imza
Pentagon, SpaceX'e iki istihbarat uydusunun fırlatılması için 160 milyon dolarlık kontrat yaptı
DÜNYAPentagon ile SpaceX arasında 160 milyon dolarlık ...