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Biden'a ait özel bir ofiste bulunan belgeler inceleme altına alındı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’a ait bir ofiste bulunan bir kısım belgenin Adalet Bakanlığı tarafından incelendiğini açıkladı.

Biden'a ait özel bir ofiste bulunan belgeler inceleme altına alındı
BBC TÜRKÇE
Joe BidenGetty Images

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’a ait bir ofiste bulunan bir kısım belgenin Adalet Bakanlığı tarafından incelendiğini açıkladı.

İçeriği gizlilik kapsamında olması muhtemel belgeler Kasım ayında bulundu.

Biden'ın kendi hukuki ekibi tarafından bulunan belgeler Ulusal Arşive devredildi.

Bu belgeler, Biden'ın Obama yönetiminde başka yardımcısı olduğu döneme ait.

Bu keşifle ilgili, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’dan da belgeleri inceleme altına alması istendi.

ABD'de ilgili yasa gereği, bu tür resmi belgeler ve elektronik posta yazışmaları Ulusal Arşiv Dairesi'ne gönderilmek zorunda.

Eski Başkanı Donald Trump hakkında, gizlilik içeren belgeleri, Florida’daki özel konutuna götürmek iddiasıyla soruşturma devam ediyor.

Trump FBI’ın Ağustos ayında evini bastığını duyurmuştu.

Donald Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, “FBI, Joe Biden’ın evlerini ne zaman basacak acaba? Belki de Beyaz Saray’a baskın yaparlar” mesajını paylaştı.

BBC’nin Amerika’daki yayıncılık ortağı CBS, Biden belgeleriyle ilgili FBI’ın da devrede olduğunu bildiriyor.

CBS’in aktardığına göre, söz konusu belgeler nükleer sırları içermiyordu.

Cumhuriyetçilerden çifte standart tepkisi

Biden’ın özel danışmanı Richard Sauber, belgelerin ofisin boşaltılması sırasında bulunduğunu söyledi.

Sauber, belgelerin fark edilmesi sonrası bunların ilgili kurumlara devri ile ilgili sürecin başlatıldığını kaydetti.

Donald Trump 300 kadar gizli belgeyi Florida’daki konutuna götürmek iddiasıyla soruşturma geçiriyor.

Bu soruşturma Ulusal Arşiv yetkililerinin söz konusu belgelerin eksikliği ile ilgili güvenlik güçlerine ihbarda bulunması ile başlamıştı.

Ancak ABD’de Cumhuriyetçiler, Biden belgeleri üzerinden eleştirilerini dile getirmeye başladı.

Kongre üyesi James Comer, olayın Adalet Bakanlığı eksenli çifte standart endişelerini derinleştirdiğini savundu.

Comer, Cumhuriyetçilere ve Demokratlara farklı davranıldığını iddia etti.

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