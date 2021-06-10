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Biden, Avrupa'daki ilk konuşmasında Rusya'yı uyardı: "Zararlı eylemlerine güçlü yanıt veririz"

ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı gezisinin başında yaptığı konuşmada, müttefikleriyle ilişkilerini yeniden güçlendireceğini mesajını verdi, Rusya'yı ise "zarar verici eylemlerde" bulunması halinde "güçlü ve anlamlı" karşılık bulacağı konusunda uyardı.

Biden, Avrupa'daki ilk konuşmasında Rusya'yı uyardı:
BBC TÜRKÇE
- Reuters

ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı gezisinin başında yaptığı konuşmada, müttefikleriyle ilişkilerini yeniden güçlendireceğini mesajını verdi, Rusya'yı ise "zarar verici eylemlerde" bulunması halinde "güçlü ve anlamlı" karşılık bulacağı konusunda uyardı.

Biden, sekiz günlük Avrupa gezisini İngiltere'den başlattı.

Çarşamba akşamı indiği Suffolk'taki RAF Mildenhall hava üssünde Amerikan askerlerine ve ailelerine hitap eden Biden, 16 Haziran'da yapacağı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık bir mesaj ileteceğini söyledi.

"Rusya ile çatışma peşinde değiliz" diyen Biden, "İstikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz ... ama net olacağım: Rusya hükümeti zarar verici eylemlerde bulunursa ABD güçlü ve anlamlı bir şekilde yanıt verecektir" dedi.

Beyaz Saray, Biden'ın Rus mevkidaşı ile nükleer silahlanma, iklim değişikliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, Rusya'nın siber saldırıları ve Rus muhalif Alexei Navalny'nin hapse atılması da dahil olmak üzere "bir dizi acil sorunu" ele almayı planladığını belirtiyor.

Çarşamba günü Moskova'da bir mahkeme, Navalny ile bağlantılı üç kuruluşu "aşırılıkçı" oldukları gerekçesiyle yasa dışı ilan etti.

Navalny'e destek veren hak savunucuları, çalışmalarına devam etmeleri halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar ve Navalny'nin etrafındaki siyasi isimlerin de kamu görevlerine getirilmeleri engellenebilecek.

Washington ve Moskova arasındaki ilişkiler bir dizi konu nedeniyle gergin. Nisan ayında Putin, Batı'yı "kırmızı çizgiyi" geçmemesi konusunda uyarmıştı ve böyle bir durumda "asimetrik, hızlı ve sert" bir yanıt vereceğini söylemişti.

Putin, Batılı güçlerin sürekli Rusya ile "uğraştığını" savunmuştu.

'ABD geri döndü'

ABD Başkanı, Avrupa'daki ilk konuşmasında müttefikleriyle ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi ve "ABD geri döndü" dedi.

Biden, "Dünyadaki demokrasiler, en zorlu mücadelelerin ve geleceğimizi ilgilendiren en önemli meselelerin üstesinden gelmek için birlikte çalışıyor" dedi.

Demokrasiyi de savunan Biden, "Bazı dost ulusların düşündüğü gibi, demokrasi çağının bittiğine inananları ciddiye almamalıyız" dedi.

- PA Media
Biden'ın ilk durağı Suffolk'taki RAF Mildenhall hava üssü oldu

Biden, Perşembe günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştükten sonra 11-13 Haziran'da Cornwall'daki G7 zirvesine katılacak.

G7 zirvesinin en önemli konularından biri, Covid-19 ile mücadele olacak.

ABD basını, Biden'ın ziyaretinin hemen öncesinde Beyaz Saray'ın gelecek yıl sonuna kadar yaklaşık 100 yoksul ülkeye 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sağlamaya hazırlandığını yazdı.

Biden, ardından 14 Haziran'da NATO liderler zirvesine katılacak, 15 Haziran'da da AB temsilcileriyle bir araya gelecek.

ABD Başkanı 16 Haziran'da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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