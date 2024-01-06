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        Haberler Dünya Biden başkanlık seçim kampanyasının ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı - Dünya haberleri

        Biden başkanlık seçim kampanyasının ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald Trump'ı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 02:34 Güncelleme: 06.01.2024 - 02:34
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        Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı
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        ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

        Sert sözlerle Trump'ı hedef alan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

        Biden, konuşmasında, 6 Ocak Kongre baskını gününü "Neredeyse Amerika'yı o gün tümüyle kaybediyorduk." sözleriyle ifade ederken, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye devam etti.

        Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.

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        Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

        Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.

        5 Kasım'da yapılacak 60. ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayının Biden olması beklenirken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump'ın ismi çok açık farkla önde gözüküyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #joe biden
        #trump
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