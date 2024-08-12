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        Haberler BBC Dünya Biden, Beyaz Saray yarışından çekildikten sonra verdiği ilk röportajda kararının nedenini anlattı

        Biden, Beyaz Saray yarışından çekildikten sonra verdiği ilk röportajda kararının nedenini anlattı

        ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayındaki başkanlık yarışından neden çekildiğini açıkladı. Önceliğinin Donald Trump'ı yenmek olduğu söyleyen Biden, adaylığını sürdürmesi halinde Demokrat Parti içerisindeki adaylığına ilişkin tartışmaların dikkati başka yere çekeceği için adaylıktan çekildiğini kaydetti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 12.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 12.08.2024 - 09:29
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        Biden, Beyaz Saray yarışından çekildikten sonra verdiği ilk röportajda kararının nedenini anlattı
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        BidenReuters

        ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayındaki başkanlık yarışından neden çekildiğini açıkladı. Önceliğinin Donald Trump'ı yenmek olduğu söyleyen Biden, adaylığını sürdürmesi halinde Demokrat Parti içerisindeki adaylığına ilişkin tartışmaların dikkati başka yere çekeceği için adaylıktan çekildiğini kaydetti.

        81 yaşındaki Bay Biden adaylıktan çekildikten sonra verdiği ilk röportajında, sağlığıyla ilgili "ciddi bir sorunu" olmadığını söyledi. Trump ile katıldığı tartışma programındaki kötü performansını o sırada hasta olmasına bağladı ve yaşı ve zihinsel yetisiyle ilgili endişeleri önemsemediğini belirtti.

        ABD Başkanı, Demokratların yeni başkan adayı ve şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris için kampanya yürütme sözü vererek, Harris’in istediği her konuda ona yardım edeceğini söyledi.

        ABD merkezli CBS News'e verdiği röportajda, “Trump'ı yenmeliyiz, yenmeliyiz, yenmeliyiz" dedi.

        Biden, “Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat meslektaşlarımın birçoğu, yarışta onlara zarar vereceğimi düşündü" dedi.

        "Ve yarışta kalırsam, bunun bir mesele haline getirileceğinden endişeleniyordum. Bana, ‘Nancy Pelosi neden böyle dedi?’ şeklinde sorular yöneltecektiniz ve bunun dikkat dağıtıcı olacağını düşündüm."

        Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Biden’ın 27 Haziran'da Trump ile katıldığı tartışma programında sergilediği performansın ardından, Biden'ı adaylık yarışından çekme çabalarına öncülük ettiği iddia edildi. Pelosi, bu iddiayı tümüyle yalanlamadı.

        Biden Getty Images

        Biden Pazar günü Delaware eyaletindeki Gordons Pond Eyalet Parkı'nda bisiklete binerken görüntülendi

        'Yaşımı söylemek bile istemiyorum'

        Pazar günü yayınlanan ve önceden kaydedilmiş röportaj sırasında Biden birkaç kez kendini yanlış ifade etti ancak genel olarak Trump’a karşı katıldığı canlı televizyon yayınındaki tartışmada olduğundan daha iyi konuştu.

        Kötü tartışma performansını hastalığa bağladı, daha önce seyahatleri sırasındaki saat farkının yol açtığı yorgunluğu da nedenlerden biri olarak sıralamıştı.

        Başkanlık yarışından çekilmesine dair çağrılar sürerken Biden, 21 Temmuz'da adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

        Demokratlar yeni adayın belirlenmesi için çekişmeli bir süreç yaşamadı. Parti, kamuoyu yoklamalarında Biden'ı şimdiden geride bırakan Başkan Yardımcısı Harris etrafında hızla birleşti.

        Başkan, 2020'de Beyaz Saray'a aday olduğunda, bir sonraki nesil için köprü görevi görmeyi amaçladığını söyledi:

        "İlk kez aday olduğumda kendimi bir geçiş süreci başkanı olarak görüyordum. Kaç yaşında olduğumu söylemek bile istemiyorum. Bunu dile getirmek benim için zor."

        Trump and Harris Reuters

        Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump (solda) ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışıyor

        'Trump, ABD’nin güvenliği için gerçek bir tehdit'

        Biden, 2017'de ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grupların düzenlediği yürüyüş sonrası Trump'a karşı yarışmaya karar verdiğini söyledi. Trump'ı ırkçıları ve aşırı sağcıları cesaretlendirmekle suçladı:

        "Ku Klux Klan üyeleri (yürüyüşlere) her katıldıklarında, tanınmamak için kukuleta takıyorlardı. (Trump’ın) başkanlığı döneminde, müttefikleri olduğunu bidikleri için, kukuletalarını çıkardılar."

        Kasım ayındaki seçimlerden sonra olabileceklere dair endişelerini de tekrarlardı ve Harris'in Trump'ı yenmesi durumunda görev değişiminin barışçıl geçeceğinden "emin olmadığını" söyledi.

        Trump seçimi kaybederse, şiddete başvurulabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi, Trump’ın “Kaybedersem ülke kan gölüne dönecek” sözlerine atıfta bulundu.

        Biden, "O (Trump), ABD’nin güvenliği için gerçek bir tehdit" dedi.

        Trump’ın kampanya ekibi, “kan gölü” ifadesiyle Başkan adayının ekonomiyi ve otomobil sektörünü kastettiğini, Demokratların ifadeyi bağlamından kopardığını söylüyor.

        Eski ABD Başkanı Trump, herhangi bir delili olmadan, 2020'deki yarışta başkanlık koltuğundan hileyle mahrum bırakıldığı konusunda ısrar ediyor ve Kasım ayında yapılacak seçimlere "hile karıştırma” girişimleri olacağını söylüyor.

        Trump ayrıca Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda isyan çıkarmaktan hüküm giyen kişilerin bir kısmını veya tamamını affetme sözü verdi.

        Biden, Harris adına kampanya yürüteceğini ve eyalet turuna katılma konusunda Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ile konuştuğunu belirtti. Biden, Pensilvanya’ya bağlı, işçi sınıfının yaşadığı Scranton şehrinde doğdu.

        "Diğer eyaletlerde de kampanya yürüteceğim. Ve Kamala en iyi nasıl yardım edeceğimi düşünüyorsa onu yapacağım" dedi.

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