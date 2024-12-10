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        Biden: Burada elektriğim kesildi

        ABD Başkanı Joe Biden, Brookings Enstitüsü'nde canlı yayınlanan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı. Konuşması yarıda kesilen Biden, "Az önce kapattılar. Burada elektriğim kesildi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 23:54 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:59
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        ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’de önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Brookings Enstitüsü’nde konuştu. Biden, konuşmasında ABD yönetiminin son dört yıl boyunca izlediği ekonomi politikalarının sonuçlarından bahsetti. Gelecek ay görevden ayrılmaya hazırlanan Biden, konuşmasında seçilmiş Başkan Donald Trump’ın ekonomide elverişli bir durum devralacağını savundu.

        "BURADA ELEKTRİĞİM KESİLDİ"

        Trump dönemindeki ABD ekonomisinden bahsettiği sırada prompter cihazı bozulan Biden, “Pandemi ve ekonomik kriz, bu başarısızlığı herkesin göreceği ve hissedebileceği şekilde gün yüzüne çıkardı. Ve biliyorsunuz, şu anda burada olan şeylerden biri, az önce kapattılar. Burada elektriğim kesildi. Neyse” diyerek konuşmasına devam etti.

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        Fotoğraf: AP

        Biden, Trump’ı bazı ülkelerden gelen ürünlere büyük çaplı ilave gümrük vergileri getirme planından vazgeçmeye çağırdı. Biden, Trump’ın ABD’nin üç büyük ticaret ortağı Meksika, Kanada ve Çin’den yapılacak ithalata uygulamayı vaat ettiği ilave gümrük vergilerinin bedelini Amerikalı tüketicilerin ödeyeceğini ileri sürdü. Biden, “Bu yaklaşımın büyük bir hata olduğuna inanıyorum” dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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