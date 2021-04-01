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Haberlerİş-YaşamBiden'dan 2 trilyon doları aşan yatırım paketi
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ABD Başkanı Biden 2 trilyon dolarlık istihdam ve altyapı planını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın en büyük ekonomisini yeniden şekillendirmek ve Çin'in yükselişine mani olmak için 2 trilyon doları aşkın büyüklüğünde bir teklifle geniş kapsamlı bir altyapı planı açıkladı. Plana Cumhuriyetçiler derhal karşı çıktılar.

Biden'dan 2 trilyon doları aşan yatırım paketi
Reuters

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın en büyük ekonomisini yeniden şekillendirmek ve Çin'in yükselişine mani olmak için 2 trilyon doları aşkın büyüklüğünde bir teklifle geniş kapsamlı bir altyapı planı açıkladı. Plana Cumhuriyetçiler derhal karşı çıktılar.

Biden'ın "Amerikalıların İşi Planı", maliyeti üstlenecek ABD'li şirketleri zor duruma sokabilir. Plana göre, hükümet yol inşaatları gibi altyapı çalışmaları yaparak milyonlarca kişiye istihdam sağlayacak, iklim değişimiyle mücadele edecek ve yaşlılara bakım hizmeti gibi hizmetleri destekleyecek.

Biden planı açıklarken, "Bu plan, on yıllar önce şehirlerarası otoyol sistemini yaptığımızdan ya da uzay yarışına girdiğimizden beri görmediğimiz ya da yapmadığımız, Amerika'ya nesilde bir yapılan cinsten yatırım" dedi.

Biden, şirketlerden masrafları karşılamalarını istemekte bir sakınca görmediğini de belirtti. Ayrıca Biden, Amazon.com ve diğer büyük şirketlerin az federal vergi ödemelerine ya da hiç federal vergi ödememelerine de "nokta koyacağını" dile getirdi.

Biden'ın Nisan'da açıklayacağı diğer bir ekonomik plan toplam masraflara 2 trilyon dolar daha ekleyebilir. 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs mali canlandırma paketiyle birlikte, Biden'ın altyapı planı federal hükümetin ABD ekonomisinde birçok nesilden beri sahip olduğundan daha büyük bir role sahip olmasını sağlayabilir. Mali paketin ve altyapı planının toplam maliyeti ABD'nin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 20'si veya daha fazlasına tekabül ediyor.

Biden'ın planı muhafazakârlar ve büyük iş grupları tarafından çok soğuk karşılandı.

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