Biden'dan 813 milyar dolarlık savunma bütçesi talebi 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren 5,8 trilyon dolarlık bütçe teklifini ABD kongresine sundu.

Bu bütçe talebinin 1,58 trilyon doları başkanın "isteğe bağlı" harcama talebi olarak adlandırılıyor.

Biden'ın isteğe bağlı harcama talebinin yarısından fazlasını ise savunma harcamaları oluşturuyor.

Yönetim, 2023 mali yılında Savunma Bakanlığı Temel Harcamaları için 773 milyar dolar, Atom Enerjisi Savunma Faaliyetleri kalemi için 29,7 milyar dolar ve Savunma ile İlgili Diğer Faaliyetler kalemi için ise 10,6 milyar dolar olmak üzere toplam 813,3 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.

Pentagon’un bütçe belgelerinde, 2023 mali yılı savunma harcamalarında, ABD'nin son 22 yılın en yüksek savunma bütçesi talebi olduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin savunma harcamaları 11 Eylül saldırılarının düzenlendiği 2001 yılında savaş fonu olarak da bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar (DMO) bütçesi dahil 300 milyar doların hemen üzerindeydi.

11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan ile Irak'ın işgali ve küresel çapta teröre karşı savaş faaliyetlerin başlamasıyla savunma bütçesi tırmanışa geçti ve 2010'da 690 milyar dolar civarına kadar çıkarılarak zirveye ulaştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan Bütçe Kontrol Yasası ile savunma harcamalarında da gerileme başladı.

ABD savunma harcamaları bütçesi 2013'ten 2017 yılına kadar 600 milyar doların altında kaldı.

TRUMP'IN BÜTÇESİ: 692 MİLYAR DOLAR

2017'de Obama savunma bütçesi için 619 milyar dolar ayırdı, daha sonra halefi eski ABD Başkanı Donald Trump ise bu miktarı 2018'de 692 milyar dolara çıkardı.

Trump, 2019 mali yılı için savunma harcamalarını 717 milyar dolara, 2020 savunma harcamaları bütçesini ise 738 milyar dolara çıkardı.

Biden, 20 Ocak 2021’de görevi devraldığında Trump yönetiminin talep ettiği 2021 savunma bütçesi de kongreden geçmiş ve yasalaşmıştı.

Trump yönetiminin onayladığı ve Biden yönetiminin kullandığı 2021 mali yılı için savunma harcamaları 741 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Biden ise ilk savunma bütçesi talebini 2022 mali yılı için verdi ve o yıl ek harcamalarla birlikte savunma harcamalarına 796 milyar dolar bütçe ayrıldı.

Biden yönetimi, 2023 bütçe talebini ise 813 milyar dolara çıkararak son 22 yılın en yüksek savunma bütçesi talebini kongreye iletmiş oldu.

Kongre, bu talebi yıllık olarak hazırlanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında kanun teklifine dönüştürüyor ve bu talebi içeren tasarı kongrenin iki kanadından geçtikten sonra başkan tarafından imzalanıp yasalaşıyor.