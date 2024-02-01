Biden'dan Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcileri cezalandırmayı amaçlayan bir kararname yayınladı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın emrinin Filistinlilere saldırdığı veya gözdağı verdiği ya da mülklerine el koyduğu tespit edilen kişilere karşı mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulamak için bir sistem kurduğunu söyledi.

"Bugün atılan adımlar hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ve güvenliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır."