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Haberler Dünya Amerika Biden'dan Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu
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Biden, Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı için düzenlediği resepsiyonda, “Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı verdi

Biden'dan Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu
Biden'dan Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu
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AA

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği resepsiyonda Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Biden, tüm Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.

“Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı veren Biden, inanç özgürlüğünün Amerika’nın temel değerlerinden olduğunu vurguladı.

AA'nın haberine göre; Ramazan ayının hatırlattığı değerlerin toplumsal önemine dikkat çeken Biden, Kovid-19 aşısı dahil Müslümanların her alanda insanlığın gelişimine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Programda kısa bir konuşma yapan Muhammed Mescidi İmamı Talib Şerif de farklı toplumlar arasındaki kardeşliğe ve toplumsal paylaşıma atıf yaparak Amerikalı Müslümanlara desteğinden dolayı Biden yönetimine teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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