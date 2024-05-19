Biden'dan Filistin gösterilerine şartlı destek

Atlanta'da, tamamı siyahi öğrencilerden oluşan tarihi eğitim kurumu Morehouse College'ın mezuniyet töreninde onur konuğu olarak konuşan Biden, Gazze'de yaşananlarla ilgili konulara değindi.

Gazze'de yaşananların "yürek burktuğunu" belirten Biden, ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi gösterilere atıfta bulunarak, "Barışçıl, şiddet içermeyen protestoları destekliyorum. Sesleriniz duyulmalı ve size söz veriyorum, sizi duyuyorum." dedi.

"GAZZE'DEN İNSANİ BİR KRİZ VAR"

ABD Başkanı, Hamas'ın elindeki esirlerin de serbest bırakılması gerektiğine değindiği konuşmasında, "Masum Filistinliler bunun ortasında kalıyor. Gazze'de bir insani kriz var. Bu yüzden acil ateşkes çağrısında bulundum." ifadelerine yer verdi.

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Biden'ın, Gazze'nin geleceği ve iki devletli çözümle ilgili çalışmalara değindiği konuşması devam ederken, mezuniyet töreninin yapıldığı alanın dışında bir grup Filistin destekçisi, ABD Başkanı'nın konuşmacı olarak davet edilmesini protesto etti.