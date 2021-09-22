Biden'dan Trudeau'ya tebrik telefonu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Biden ve Trudeau telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden, 20 Eylül'de yapılan seçimlerde Liberal Partinin zaferi nedeniyle Trudeau'yu tebrik etti. İki lider, ülkeleri arasındaki güçlü ve derin dostluğa vurgu yaptı.

ABD ve Kanada ekonomilerinin güçlendirilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ortak mücadele konusunda mutabık kalınan görüşmede Biden, ABD'nin Kanada ile ilişkilerini derinleştirmeyi arzuladığını kaydetti.

KANADA'DA ERKEN SEÇİM

Kanada'da yapılan erken genel seçimlerde, Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti geçerli oyların yüzde 31,7'sini alarak birinci olmuştu.

Bu oy oranı ile Kanada Federal Parlamentosundaki 308 sandalyeden 156'sını kazanan Başbakan Trudeau'nun partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 170 milletvekilliğini kazanamadı.

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 34,1'ini almasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle toplam 121 milletvekilliği çıkarabildi.

Seçimlerde, Quebec Bloğu Partisi yüzde 8,2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17,6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2,2 oy (2 milletvekili) aldı.